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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:47 Четверг, 25 января

  Предстоящим днём Московский регион ещё останется на периферии Сибирского антициклона, но, уже в вечерние часы, начнет сказываться влияние тёплого атмосферного фронта североатлантического циклона.

По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 25 января ожидается облачная с прояснениями погода, ближе к вечеру местами пройдёт слабый снег. Максимальная температура воздуха в столице составит -6..-4 градуса, по области -9..-4. Средняя же суточная температура превысит климатическую норму на 1-2 градуса. Атмосферное давление меняться будет мало и останется около отметки 759 мм рт. ст., что выше нормального. Относительная влажность воздуха будет близка к 75%. Ветер южного направления будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Довольно плотный ветер не лучшим образом повлияет на самочувствие людей с нервными и психо-эмоциональными расстройствами. У них может отмечаться ухудшение настроения, возникать чувство беспокойства и тревоги. Из-за высокого атмосферного давления возможно ухудшение самочувствия у больных вегето-сосудистой дистонией, стенокардией, гипертонией, атеросклерозом сосудов головного мозга. У них возможны скачки артериального давления, головные и сердечные боли. Особенно внимательно к своему здоровью рекомендуется относиться людям, перенесшим инфаркт, инсульт. Надо вовремя принимать предписанные лекарства, а в случае необходимости обращаться к врачу.

25 января геомагнитный фон прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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