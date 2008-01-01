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О погоде в Москве вечером



ИА "Метеоновости" / 15:41 Среда, 24 января



Погоду в Москве и области будет определять область повышенного атмосферного давления. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в столице -7..-9 градусов, по области -6..-11. Ветер слабый. / meteonovosti.ru /



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