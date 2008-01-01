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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:38 Среда, 24 января



В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков Температура воздуха в административных округах: Центральном -4..-5 градусов, Северном -4..-7 градусов, Северо-восточном -5..-6 градусов, Восточном -4.. -5 градусов, Юго-восточном -4 градуса, Южном -4..-7 градусов, Юго-западном -3..-7 градусов, Западном -6..-8 градусов, Северо-западном -6..-7 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха -8 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -7..-9 градусов. / meteonovosti.ru /



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