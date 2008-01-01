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О погоде на побережьях Средиземного моря



ИА "Метеоновости" / 14:23 Среда, 24 января



Над Кипром центр циклона, из-за него ветреная погода на греческих островах, с порывами до 20-27 м/с. Дожди прекратились, да и были они небольшими. По северной окраине циклона на территорию Греции поступает прохладный воздух, и впервые с начала января средняя температура воздуха в Афинах оказалась на 1,6 градуса ниже климатической нормы, в середине дня было +11 градусов.



По восточной окраине циклона, куда попала территория Ливана и Израиля, прошли обильные дожди, в Триполи выпало 25 мм осадков. В Тель-Авиве за 12 часов выпало 7 мм осадков. Дожди здесь будут продолжаться и в ближайшие сутки двое.



/ meteonovosti.ru /



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