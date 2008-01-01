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Новости погоды

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Штормит в Западной Европе

ИА "Метеоновости" / 13:50 Среда, 24 января

  Неблагоприятные условия погоды на Британских островах, побережье Франции, Дании и в странах Бенилюкса, устроил циклон, что сформировался на фронтальной волне огромного атлантического циклона. Ветер в Ирландии, Шотландии и на самом большом Британском острове усиливался до 20-25 м/с, а местами и до 27-28 м/с. Осадки прошли в Англии, количеством до 51 мм. Вся эта непогода смещается в Германию и Польшу.

Циклон уходит на Скандинавию, но еще сутки его атмосферный фронт будет диктовать условия погоды и в прибрежных странах старого света. / meteonovosti.ru /
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