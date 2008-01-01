

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Штормит в Западной Европе



ИА "Метеоновости" / 13:50 Среда, 24 января



Неблагоприятные условия погоды на Британских островах, побережье Франции, Дании и в странах Бенилюкса, устроил циклон, что сформировался на фронтальной волне огромного атлантического циклона. Ветер в Ирландии, Шотландии и на самом большом Британском острове усиливался до 20-25 м/с, а местами и до 27-28 м/с. Осадки прошли в Англии, количеством до 51 мм. Вся эта непогода смещается в Германию и Польшу.



Циклон уходит на Скандинавию, но еще сутки его атмосферный фронт будет диктовать условия погоды и в прибрежных странах старого света. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



