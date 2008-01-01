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Новости погоды

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На северо-запад ЕТР идет штормовая погода

ИА "Метеоновости" / 13:37 Среда, 24 января

  Атлантический циклон перебирается с акватории Норвежского моря на Скандинавский полуостров, в его передней части очень ветрено, метели, снегопады. На Кольском полуострове ожидается резкое повышение температуры, в районе Мурманска от -24..-27 градусов текущим днем, до -2..-4 градусов завтра в полдень, а местами по Мурманской области до +1 градуса. Вместе с высокой не по сезону температурой воздуха циклон принесет и неприятности в виде обильных осадков и сильного ветра. Изменения в погодных условиях с этим циклоном коснется всей территории северо-запада ЕТР. Температура на всем русском севере повысится на 10-15 градусов. Изменения погоды ожидается в северной столице, в Санкт-Петербурге ветер будет в порывах до 18 м/с, температура повысится от -7 до +2..+4 градусов. Мокрый снег, местами метель, утром и днем мокрый снег, дождь, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, местами порывы ветра до 15-18 м/с. / meteonovosti.ru /
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