

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Ветрено и сыро на Черноморском побережье Кавказа



ИА "Метеоновости" / 13:12 Среда, 24 января



Из-за высокой влажности воздуха в условиях циклона, текущим днем, 24 января, в предгорных и горных районах муниципального образования город-курорт Сочи ожидается сильное налипание мокрого снега.



С осадками в виде снега и мокрого снега, а значит и с и налипанием мокрого снега погода будет и в четверг. В горах Адыгеи отдельные сильные осадки. Ветер в основном северной четверти 7-12 м/с, по западу региона порывы 13-18 м/с. Традиционное усиление северо-восточного ветра в районе Новороссийска до 17 м/с, с порывами до 23 м/с.



Температура понизилась, и если во вторник в районе Сочи было до +15, то в среду стало на 10 градусов холоднее, в 12 часов лишь +4. Прохладно будет и в четверг, в Сочи днем до +6..+8, в Краснодаре около 0, в Ростове-на-Дону ночью -10..-12, днем -6..-8 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



