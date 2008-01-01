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В Москве впервые с начала года температура ниже нормы



ИА "Метеоновости" / 12:41 Среда, 24 января







С начала рабочей недели, стараниями антициклона, температура воздуха приблизилась к нормальным для января значениям. За сутки 23 января средняя температура воздуха в столице оказалась даже ниже нормы на 0,4 градуса, впервые с начала месяца!



Морозный воздух хозяйничал в регионе утром 24 января, минимальная температура на ВДНХ была -10,0 градусов, на окраинах столицы воздух местами остывал до -11 градусов, так в Тушино было -10,8, в Бутово -11,1, в Измайлово -10,5 градусов. Снега за прошедшие сутки выпало немного, прирост оказался ниже возможности измерения. Высота снежного покрова в Москве колеблется от 17 см на станции ТСХА до 26 см в Измайлово. На ВДНХ высота снежного покрова даже уменьшилась с 22 см до 20 см.



В Подмосковных городах ядро холода оказалось на востоке области: в Черустях минимальная температура составила -17,3, в Электроуглях -15,6, в Электростали -15,4, в Зарайске -15,3 градуса. Высота снежного покрова по области в целом ниже, чем в столице: от 9 см до 14.



В ближайшие сутки холода отступают, на Татьянин День температура воздуха в Москве и области вновь окажется на 1-1,5 градуса выше нормы. Положительная аномалия температуры сохранится до конца января. Что выведет текущий январь в число 15 самых теплых за последние 140 лет. / meteonovosti.ru /



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