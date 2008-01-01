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Новости погоды

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Метель на Сахалине стихнет к выходным

ИА "Метеоновости" / 10:58 Среда, 24 января

  В зоне повышенного внимания жителей приморских регионов Дальнего Востока непогода, вызванная глубоким циклоном над Курильскими островами. Свое влияние он распространил уже на все острова, а также Камчатку, Магаданскую область, Приморский край и побережье Хабаровского края. Набор из опасных явлений погоды обычный для таких процессов. Сильный ветер, а местами и ураганный, сильные снегопады, метели, снежные заносы, ухудшение видимости. А в результате транспортный коллапс, отмена школьных занятий, нарушения электроснабжения.

На Камчатке ветер усиливался до 40-42 м/с, количество осадков до 3 мм. На Сахалине до 33 м/с, количество осадков до 24 мм. На Курилах ветер до 33 м/с в северных районах, осадков до 9 мм. В Приморском крае ветер усиливался до 32 м/с, выпало до 9 мм осадков. Сильный снегопад отмечался в Магаданской области, до 11 мм.

Циклон продолжает набирать обороты, давление в его центре понизится еще на 10 единиц, до 980 гПа. Циклон будет бушевать еще пару дней. Наиболее неблагоприятные условия погоды отмечаются в текущее время, сохранятся ночью и днем в четверг, ветер на побережьях 33-35 м/с (ураган), сильные снегопады и метели. / meteonovosti.ru /
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