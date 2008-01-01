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Новости погоды

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Существенное повышение температуры на Чукотке

ИА "Метеоновости" / 10:20 Среда, 24 января

  Ослабление морозов на Чукотку принес глубокий циклон, с центром над Охотским морем. В Певеке средняя температура за сутки повысилась на 6,5 градуса и теперь она выше нормы на 2,3 градуса. Максимальная температура прошедшего дня -19,7, в минимальная -30,0 градусов. А всего день назад в полдень было -29.

Влияние отепляющих регион юго-восточных потоков по северной окраине циклона сохранится в ближайшие несколько дней. Температура ожидается не ниже -25 градусов и лишь в западных районах ниже. А на востоке к выходным ожидается до -5..-10 градусов. За такой теплый подарок придется расплачиваться усилением ветра до 15-20 м/с, а на побережье Восточно-Сибирского моря и до 25-30 м/с.

Этот процесс затронул Магаданскую область и всю северную половину Якутии. В отдельных районах средняя температура превышает норму на 12-20 градусов. Повышение температуры на побережье Магаданской области в выходные дни будет почти до оттепели: 0..-5 градусов, на Колыме до -11..-16. / meteonovosti.ru /
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