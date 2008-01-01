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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:43 Среда, 24 января



Морозы на Московской земле продолжают крепчать, и под утро в среду температура понизилась в Москве ниже 10-градусной отметки. Среднесуточная температура неуклонно приближается к климатической норме. Для 24 января она составляет -9.7 градусов. Следовательно, до рекордных значений сегодняшней температуре далеко.



Самым теплым день 24 января отмечался в 2002 году, ее максимальное значение составило +4.1 градусов, что стало суточным рекордом.



А самая холодная ночь случилась в далеком 1892 году, под утро морозы окрепли до -32.8 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума.



Сильными осадками отметился сегодняшний день в 2015 году, когда выпало 13 мм, что составляет 30% от месячной нормы. / meteonovosti.ru /



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