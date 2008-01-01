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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:37 Среда, 24 января



Предстоящим днем Москва и Подмосковье окажутся на периферии антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами покружит слабый снег. Температура воздуха в Москве -10..-8, по области -13..-8 градусов. Ветер переменный 2-5 м/с. Атмосферное давление будет расти и в середине дня составит 760 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 80%.



В Москве и в области сохранится высокое атмосферное давление, температура немного ниже нормы. Такую погоду плохо переносят лица, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, с повышенным собственным артериальным давлением. У них возможны головные боли, боли в области сердца. Высокое атмосферное давление, а также перепады температуры от ночи ко дню формируют погоду спастического типа, которая неблагоприятна для людей, склонных к спастическим реакциям. Даже вполне здоровые люди при таком атмосферном давлении могут испытывать чувство усталости, раздражительности. Специалисты рекомендуют снизить физические нагрузки, иметь при себе лекарственные препараты первой помощи. В случае необходимости незамедлительно обращайтесь к лечащему врачу.



24 января геомагнитный фон прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /



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