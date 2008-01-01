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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:46 Вторник, 23 января

  В 15 часов в Москве переменная облачность, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -7..-8 градусов, Северном -8..-10 градусов, Северо-восточном -8..-9 градусов, Восточном -7 градусов, Юго-восточном -7..-10 градусов, Южном -8..-10 градусов, Юго-западном -7..-10 градусов, Западном -9..-10 градусов, Северо-западном -9..-10 градусов.

В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -10 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -10 градусов. / meteonovosti.ru /
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Конкордия		 -47
Покровск

некомфортное место: Воркута
комфортное место: Анатапур

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