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Новости погоды

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На юге России ожидается ухудшение погоды

ИА "Метеоновости" / 13:00 Вторник, 23 января

  Волновой циклон, сформировавшийся на контрастном атмосферном фронте над Эгейским морем, намерен испортить погоду в южных районах европейской территории России. Атмосферный фронт, связанный с циклоном сегодня протянулся через Крым. В Крыму отмечаются сильные и очень сильные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, отмечается сильное гололедно-изморозевое отложение, метель, порывы ветра до 25 м/с.

В ночь на среду в Крыму еще сохранятся сильные осадки в виде снега и усиление ветра до 16 м/с, днем ветер стихнет, а снег уже небольшой.

Зона ненастья переместится на Северный Кавказ. Местами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, на черноморском побережье в виде дождя. В Ростовской области, Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа, а в ночные и утренние часы в Волгоградской области и Краснодарском крае осадки могут быть сильными. Ожидаются гололедно-изморозевые отложения, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В Ростовской области и на севере Краснодарского края при ветре 13-18 м/с заметет метель. / meteonovosti.ru /
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