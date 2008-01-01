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Новости погоды

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Снежные заносы в Поволжье

ИА "Метеоновости" / 12:48 Вторник, 23 января

  В ближайшие сутки фронтальный раздел между мощным и глубоким атлантическим циклоном, центр которого приближается к Скандинавскому полуострову, и сибирским антициклоном, будет проходить через Поволжье. Это станет причиной ухудшения погоды в регионе. В верховье Волги пройдет небольшой и умеренный снег, усиление ветра до 13 м/с станет причиной метели. В восточных и юго-восточных районах на дорогах образуются снежные заносы.

В среднем Поволжье также ожидается снег от небольшого до умеренного, в Татарстане и правобережье возможен сильный снег. При ветре до 14 м/с - метель и заносы на дорогах. Температурный фон останется на 4 градуса выше нормы. Под утро морозы окрепнут до -9,-14, днем на пару градусов теплее. / meteonovosti.ru /
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