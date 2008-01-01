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На Урале к выходным дням потеплеет



ИА "Метеоновости" / 12:05 Вторник, 23 января



Центральный месяц зимы на Урале отличается неустойчивой погодой. Волны холода, продолжительностью 4-5 дней, сменяют волны тепла такой же продолжительности. Очередное усиление морозов произошло в Крещенье и с каждым днем они только усиливались. Так, под утро вторника, в Свердловской области морозы усилились до -20,-25 градусов, а на севере и востоке области до -35. В Курганской области почти везде было -30,-35 и лишь в Челябинской области морозы немного слабее: -24,-29 градусов. Среднесуточная температура в понедельник на 4-8 градусов оказалась ниже нормы. Усилением морозов погода обязана сибирскому антициклону. Его центр располагался над Ханты-Мансийским автономным округом.



В среду аномально холодная погода на Урале сохранится. Но уже с четверга владения антициклона начнут оттеснять к югу атмосферные вихри. К пятнице температура на Урале повысится до нормы, а уже в воскресенье ожидается выше ее на 2-4 градуса. / meteonovosti.ru /



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