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Новости погоды
Самая холодная ночь текущей зимы
ИА "Метеоновости" / 11:48 Вторник, 23 января
Долго зима не могла установиться на Московской земле. Вплоть до сегодняшнего дня среднесуточная температура воздуха значительно превышала норму. Не было ни одного дня, чтобы аномалия температуры была отрицательная. Лишь в третьей декаде в столичный регион пришли умеренные морозы. В ночь на вторник на опорной метеостанции города температура понизилась до -12.4 градусов, что стало самым низким значением текущей зимы. На окраинах столицы было еще холоднее: на северо-западе Москвы до -14.6, на юго-востоке до -16.8, на юге, в районе Бутово, морозы усилились до -19 градусов.
На территории Московской области температура колебалась от -9.2 на северо-западе (Клин) до -20.8 градусов на юго-востоке (Зарайск). / meteonovosti.ru /
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