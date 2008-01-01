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В Западной Европе - необычное тепло



ИА "Метеоновости" / 11:27 Вторник, 23 января



погодой: на западе европейского континента температура местами достигает почти летних значений.



В начале недели во многих городах Франции и Испании температура воздуха повышалась до рекордно высоких значений. Во французском городе Лионе максимальная температура составила +14.4 градуса, что на 0.2 градуса выше рекорда 1959 года. На юге страны, в Марселе, было еще теплее, +18.6, что стало новым суточным рекордом, предыдущий рекорд, +16.8, удерживался с 1979 года.



На средиземноморском побережье Испании понедельник был по-летнему теплым. Максимальная температура повысилась до +21,+26 градусов. И здесь не обошлось без температурных рекордов. В Барселоне, на севере побережья, максимальная температура составила +21.5, оставив предыдущий рекорд в +17.6 в 2003 году. В Валенсии, расположенной южнее, воздух в дневные часы прогрелся до +25.4, что на 1.3 градуса выше предыдущего рекорда 2008 года. Рекордных значений достигла температура и на Балеарских островах. В курортном городе Пальма-де-Майорка воздух прогрелся до +21.1 градусов, что более, чем на 2 градуса выше заветной планки.



Теплый воздух в эти края поступает в системе Азорского антициклона с севера Африки. Способствует повышению температуры и малооблачное небо.



В странах Центральной Европы температура также выше нормы и составляет: в Бельгии и Нидерландах +9,+14, в Германии +6,+11 градусов, в Австрии до 8 тепла, в Венгрии, Чехии и Польше до +6, что на 5-6 градусов выше нормы. / meteonovosti.ru /



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