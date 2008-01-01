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Новости погоды

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Температурные рекорды Кузбасса

ИА "Метеоновости" / 10:45 Вторник, 23 января

  Сибирские морозы продолжают крепчать. Под утро 23 января в Новосибирской области температура понизилась до -33,-38 градусов, на Алтае морозы усилились до -34,-39, на западе края до -44 градусов. Еще сильнее морозы отмечались в южных районах Красноярского края и Хакасии, местами столбики термометров достигали -48 градусов.

В Кемеровской области на большей части территории морозы усилились до -40 градусов, а на юге местами до -44.

В Новокузнецке, что на юге области, минимальная температура составила -43.2 градуса, установив тем самым новый суточный рекорд. Предыдущий рекорд в -38.9 градусов удерживался с 1969 года.

Среднесуточная температура на юге Сибири оказалась на 12-16 градусов ниже нормы.

Сильные морозы на юге Западной Сибири сохранятся до конца недели, а на юге Восточной Сибири к выходным дням температура повысится до нормы. / meteonovosti.ru /
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