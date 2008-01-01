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Новости погоды

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И вновь непогода на Дальнем Востоке

ИА "Метеоновости" / 10:02 Вторник, 23 января

  Ненадолго успокоилась погода на востоке страны. Очередной вихрь уже в начале недели внес неустойчивость в ее ход. Центр циклона кружил над акваторией Охотского моря вблизи западного побережья Камчатского края. На юге Камчатского края порывы ветра достигали 25 м/с. Чуть тише был ветер в Приморском, Хабаровском краях и на Курильских островах, здесь он разгонялся до 24 м/с. В Магаданской области прошел сильный снег, выпало до 15 мм осадков.

Сегодня циклон еще сохранит свое положение над Охотским морем. А в среду в его систему вольется еще один вихрь. Он приблизится с Японских островов и начнет углубляться. Мощная циклоническая система будет кружить вблизи юга Камчатского края и именно на полуострове, а также на островах, ожидается самая неблагоприятная погода.

В южной половине Камчатки пройдет снег, местами сильный, на юго-восточном побережье ветер усилится до 25-30 м/с, на юго-западном побережье 25-30 м/с, порывы 45-50 м/с. На севере Курильской гряды также сильный снег, сильная метель, усиление ветра до ураганной силы, 33-38 м/с.

Ненастная зона охватит и Сахалин, пройдет снег, местами сильный, сильная метель, на побережье ветер 33-35 м/с. / meteonovosti.ru /
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