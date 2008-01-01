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Новости погоды

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В Приморье, Сибири и на Урале стоят трескучие морозы

ИА "Метеоновости" / 09:38 Вторник, 23 января

  Аномально холодная, по-настоящему "крещенская" погода установилась на Урале и в Сибири. Усилились морозы и в центральных районах Приморского края.

Столбики термометров в Новосибирске, Томске, Кемерове, Красноярске опустились ниже 40-45 градусов. В ряде школ не проводятся уроки. Отменены полторы сотни междугородних автобусных рейсов, с перебоями работает городской общественный транспорт. Проблемы испытывают и частники ≈ при попытке прогреть двигатель случаются возгорания.

МЧС в помощь водителям и пассажирам развернуло десятки пунктов обогрева. Под Красноярском из сломавшегося автобуса эвакуировали 20 человек. В Кузбассе пришлось спасать дальнобойщика.

Однако есть и те, кто настоящей русской зиме рады. Социальные сети заполнены видео и фото с хэштегом "кипяток на морозе", когда горячая вода моментально замерзает. Сибирский макияж покорил иностранных пользователей. А для детей из Красноярска неожиданные каникулы ≈ еще и время для закаливания.

Метеорологи предупреждают, что аномально холодная погода в Сибири и на Урале продержится еще несколько дней, почти до конца текущей недели. По-крайней мере, на "Татьянин день" ожидаются сильные морозы в Свердловской, Курганской областях, на юге Тюменской области и в Омской области. / meteonovosti.ru /
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