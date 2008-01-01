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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:22 Вторник, 23 января

  Предстоящим днем Москва и Подмосковье окажутся на периферии антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами покружит слабый снег. Температура воздуха в Москве -8..-6, по области -10..-5 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и в середине дня составит 757 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 80%.

С ростом атмосферного давления морозы усилятся. Такие условия будут формировать спастический тип погоды, который неблагоприятен для людей с сердечно-сосудистыми патологиями, нарушением мозгового кровообращения, бронхиальной астмой. Вероятность возникновения сосудистых спазмов, приступов стенокардии и бронхоспазма особенно высока при выходе из теплого помещения на мороз или наоборот. / meteonovosti.ru /
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