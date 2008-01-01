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Новости погоды
О погоде в Москве вечером
ИА "Метеоновости" / 15:42 Понедельник, 22 января
Погоду в Москве и области будет определять область повышенного атмосферного давления. При переменной облачности местами слабый снег. Температура воздуха в столице -8..-10 градусов, по области -8..-13. Ветер юго-западный, 3-8м/с. / meteonovosti.ru /
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