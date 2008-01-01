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В Крыму резкое похолодание со снегом и сильным ветром



ИА "Метеоновости" / 13:55 Понедельник, 22 января



Средиземноморский циклон вызвал ненастье в Крыму. В Симферополе выпало рекордное количество осадков за всю историю метеонаблюдений, 21 января за сутки 13 мм. Предыдущий рекорд для этого январского дня 12 мм за 2004 год.



Ненастная погода была уже 20 января. Днем 20 января и в ночь на 21 января местами отмечались сильные (16-29 мм), очень сильные осадки, в Ялте выпало до 36 мм, на Ай-Петри до 52 мм. Местами наблюдался туман при видимости 200 метров, отложение мокрого снега (1-6 мм), на Ай-Петри на дорогах наблюдалась гололедица. Ветер днем юго-западный, ночью северо-восточный слабый до умеренного (5-14 м/с), местами сильный 15-19 м/с. Среднесуточная температура воздуха 20 января в г.Симферополе составила +5,6o, что на 6,4o выше средней многолетней. Высота снежного покрова местами от 0,5 до 3 см, в горах 4-16 см.



21 января и ночью 22 января на остальной части Крыма тоже были сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, до 35 мм осадков, на Ай-Петри до 57 мм), в горах ветер усиливался до 21 м/с.



Керченская переправа - главная транспортная артерия, связывающая полуостров Крым с материковой Россией закрыта из-за непогоды.



В ближайшее время в Крыму резкое похолодание, которое будет сопровождаться сильным северо-восточным ветром, гололедом и снегопадами с метелью. Такая погода продержится на полуострове, как минимум до конца недели.



. / meteonovosti.ru /



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