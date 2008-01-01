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Поволжье заметает снегом



ИА "Метеоновости" / 13:43 Понедельник, 22 января



Атмосферный фронт, который сыпал снегом в выходные дни в центральных областях, приблизился к Поволжью. В воскресенье и там погода стала снежной и ветреной. В Нижегородской области и Мордовии прошел сильный снег, выпало до трети от месячного количества осадков. В понедельник, 22 января на большей части Поволжья, а 23-24 января в Среднем Поволжье пройдет сильный снег, ожидается метель, гололедные явления, ветер 15-20 м/с, на дорогах будут образовываться снежные заносы и гололедица. Снега в Поволжье немало. В среднем его высота 10-20 см. Больше всего снега местами в заволжских районах и в Предуралье, местами в Удмуртии до 40 см. / meteonovosti.ru /



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