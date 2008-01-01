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Итоги снегопадов в Москве



ИА "Метеоновости" / 12:07 Понедельник, 22 января



зимы в Москве началась снежной погодой. Столичный регион оказался на западной периферии антициклона, а с юга и юго-запада перемещались атмосферные фронты южных циклонов. Антициклон сдерживал их быстрое движение на восток, и на Москву один за другим обрушились продолжительные снегопады.



Снег, начался вечером 17 января и продолжался до утра пятницы. Затем столичный регион на короткое время оказался в промежуточном гребне повышенного давления, и осадков в городе не отмечалось.



Но в ночь на субботу очередной циклон направился в столицу уже из Белоруссии. Снег зарядил с новой силой. За сутки на станции ВДНХ выпало 6 мм осадков, что близко к абсолютному рекорду для этого дня. Она составляет 6,9 мм и приходится на 1899 год.



Снежная погода в Москве, вместе с холодным фронтом, задержалась и на воскресенье. Осадки, не такие интенсивные, как накануне, продолжались .



В итоге, с начала самого снежного периода нынешней зимы, на город выпало 22 см снега, что составляет 39% от месячной нормы приростов. / meteonovosti.ru /



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