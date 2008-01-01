|
|
|
Новости погоды
Морозы в Москве надолго не задержатся
ИА "Метеоновости" / 12:04 Понедельник, 22 января
В прошедшие выходные дни столицу приукрасил снег. Высота снежного покрова в Москве на ВДНХ и Балчуге достигла 22 см, в Измайлово 27 см, приближаясь к средним показателям января.
Температура постепенно понижалась. Впервые с начала зимы похолодало минувшей ночью до -11,-13 градусов. В начале недели морозы усилятся до -14, по области ударят почти 20-градусные морозы.
В тыловой части циклона, ушедшего на восток, формируется антициклон, который и станет причиной ближайшего похолодания.
Во вторник, 23 января ночью температура понизится в Москве до -12,-14 градусов, по области будет от -11 до -16 градусов. Днем мороз будет слабеть, в городе до -6,-8 градусов, по области до -5,-10 градусов. При этом возможен слабый снежок.
В среду, 24 января будет еще немного холоднее. Ночью по области -12,-17 градусов, днем в Москве -8,-10 градусов, в Подмосковье от -8 до -13 градусов. Погода с прояснениями, небольшим снегом и слабым ветром.
На "Татьянин день" мороз немного отпустит. Ночью в Москве -10,-12 градусов, по области -10,-15 градусов, днем повышение температуры до -5 градусов, по области до -4,-9 градусов, также вероятен небольшой снег. В дальнейшем потепление за счет влияния атлантического циклона продолжится. И к выходным дням можно ожидать ночную температуру не ниже -5,-10 градусов, днем -2,-7 градусов. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.