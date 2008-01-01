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Новости погоды

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На Сахалин и Курилы надвигается снежный циклон

ИА "Метеоновости" / 10:57 Понедельник, 22 января

  На Сахалин надвигается очередной снежный циклон. Он придет на остров 24 января, но причинит неудобства в основном северной и центральной части острова.

Днем 24 января начнет усиливаться ветер, погода будет ухудшаться. Метель ожидается в северных, центральных и на севере южных районов. Ожидается сильный ветер - 25-30 метров в секунду. Особенно сильная ветровая нагрузка ждет западное побережье Сахалина, здесь порывы могут достигать 33 метров в секунду. Циклон будет оказывать влияние на погоду острова два дня - 24 и 25 января.

В Южно-Сахалинске опасных явлений не ожидается, будет "обычная метель", метели, как 10 января, в этот раз не ожидается.

С 23 января закроется паромная переправа Холмск - Ванино из-за неблагоприятных погодных условий в Татарском проливе.

На Курильской гряде 24 и 25 января с этим же циклоном ожидается сильный снег, метель и ветер 20-25 м/с, 24 января до 32 м/с (ураган). / meteonovosti.ru /
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