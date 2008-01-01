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Сильный снег и метель в Магаданской области и на Камчатке



ИА "Метеоновости" / 10:49 Понедельник, 22 января



Циклон со стороны Охотского моря в прошедшие выходные дни влиял на погоду прибрежных районов Магаданской области. В Магаданской области в районе Брохово отмечался сильный снег (до 19 мм осадков), продолжительная метель, в заливе Шелихова метель была при ветре до 28 м/с. В Магадане за 20 и 21 января прибавилось 6 см снега.



Циклон перемещается вдоль побережья Магаданской области на север. Сегодня, 22 января на побережье Магаданской области продолжается сильный снегопад с метелью, и ветер усиливается до 15-20 м/с. Циклон забросит сильный снег на север Камчатского края 22 января на севере сильный снег. / meteonovosti.ru /



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