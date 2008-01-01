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Самая холодная ночь в Москве с начала зимы



ИА "Метеоновости" / 10:33 Понедельник, 22 января



Ночь на 22 января в Московском регионе выдалась самой холодной с начала зимы. Температура воздуха на станции ВДНХ понизилась до -11,2 градусов. В Бутово термометр показал -13,6 градусов. До этого холоднее всего было в ночь на 20 января, температура на станции ВДНХ понижалась до -10,7 градуса. В ближайшие ночи в тыловой части циклона с усилением антициклона с запада станет еще холоднее. / meteonovosti.ru /



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