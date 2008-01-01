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Новости погоды
Информация о магнитном поле Земли
ИА "Метеоновости" / 10:09 Понедельник, 22 января
По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 11 по 21 января была на низком уровне. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного, 21 января возмущенное.
По прогнозу ИЗМИРАН, ожидается, что в период 22-30 января солнечная активность будет преимущественно низкой. Ожидаемая большую часть времени геомагнитная обстановка - от спокойной до слабо возмущенной. Возмущения наиболее вероятны 22 января. / meteonovosti.ru /
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