Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
22 января 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Информация о магнитном поле Земли

ИА "Метеоновости" / 10:09 Понедельник, 22 января

  По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 11 по 21 января была на низком уровне. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного, 21 января возмущенное.

По прогнозу ИЗМИРАН, ожидается, что в период 22-30 января солнечная активность будет преимущественно низкой. Ожидаемая большую часть времени геомагнитная обстановка - от спокойной до слабо возмущенной. Возмущения наиболее вероятны 22 января. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-10
Пн.
22 янв.
-7
Вт.
23 янв.
-6
Ср.
24 янв.
-7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Алис-Спрингс		 -47
Батагай

некомфортное место: Кабанск
комфортное место: Дехрадун

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100