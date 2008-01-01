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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:14 Понедельник, 22 января



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода, местами пройдет слабый снег. Температура воздуха в Москве -10..-8, по области -12..-7 градусов. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и во второй половине дня составит 750 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 70%.



В столичном регионе усилятся морозы, температурный режим приблизится к климатической норме. Будет соответствовать норме и атмосферное давление. Погода не должна вызывать заметных метеопатических реакций у большинства жителей региона. И лишь отдельные возмущения геомагнитного поля могут стать причиной недомоганий у метеочувствительных людей с сердечно-сосудистыми патологиями. / meteonovosti.ru /



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