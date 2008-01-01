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Рекорды Европейской России

ИА "Метеоновости" / 13:42 Воскресенье, 21 января

  В то время, как западная половина Европейской территории находится во власти циклонов, в восточной половине циркулирует студеный арктический воздух, который поставляет сибирский антициклон. В субботу в населенном пункте Бор (Нижегородская область) в ночные часы воздух выхолаживался до -51.5 градуса, что и стало новым абсолютным минимумом для 20 января, прежний рекорд -51.5 принадлежал 1947 году.

В южные районы Русской равнины циклон, уроженец Балкан, принес очень теплый воздух. Среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 2-4 градуса. Но и этого оказалось вполне достаточно, чтобы в Черноморском (Краснодарский край) температура повысилась до рекордных значений. 20 января здесь было зафиксировано +10.3, что превысило прежний рекорд на 0.3 градуса и продержавшегося с 1958 года. / meteonovosti.ru /
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