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Рекордные морозы сковали Сибирь



ИА "Метеоновости" / 13:26 Воскресенье, 21 января



Огромный и мощный антициклон, раскинувшийся над Сибирью, буквально вымораживает центральные и южные районы региона. Среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 16-18 градусов.



Минувшей ночью на юге Западной Сибири (Кемеровская область) столбик термометра опускался до -44 градусов, в Томской области до -47. До таких же значений (до -47 градусов) мороз усиливался в Хакасии, в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе до -51, в Эвенкии до -55, в центральных и южных районах Красноярского края до -57 градусов. А в Туруханске морозы достигли рекордных значений, воздух остывал до -49.6 градуса, что ниже прежнего рекорда почти на градус (-48.7) и продержавшегося с 1988 года.



В предстоящие сутки на большей части Восточной Сибири сохранятся морозы, но усиливающееся влияние циклонов с востока, в некоторых районах смягчит их, тем не менее, среднесуточная температура воздуха останется заметно ниже многолетних значений.



В Эвенкии и Туруханском районе ночью -40..-45, местами до -55 градусов, днем ослабление морозов градусов на пять. В центральных районах Красноярского края ночные морозы местами окрепнут до -53, а на севере и вовсе до -58, днем в отдельных районах -41..-46, на севере до -56 градусов. На юге края ночью -4..-49, днем до -40. / meteonovosti.ru /



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