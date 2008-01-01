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Новости погоды

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Следим за снегом в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:46 Воскресенье, 21 января

  Атмосферный фронт, который в ночь на 20 января накрыл столицу, продолжает сыпать небольшим снегом.

За день 20 января прирост снега составил 4 см, в ночь на 21 января насыпало еще 2 см. Таким образом, за минувшие сутки прирост снега составил 6 см. Небольшой снег в Москве продолжается и в период с 9 до 12 часов снега добавилось еще 0.2 см.

Атмосферный фронт покидает московскую землю, уходя на северо-восток, освобождая от снежного плена. Во второй половине дня снег если и будет, то скорее всего на севере, да из разряда слабого. / meteonovosti.ru /
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