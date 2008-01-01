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Новости погоды

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Вокруг Байкала морозы немного ослабеют

ИА "Метеоновости" / 12:17 Воскресенье, 21 января

  Еще накануне, на восточной периферии сибирского антициклона, вокруг Байкала было студено, среднесуточная температура воздуха ниже многолетних значений на 10-12 градусов, но до рекордных значений не дошло. Тем не менее, в Усть-Джилинде (Бурятия) морозы усиливались до -49 градусов, в Усть-Каренге (Забайкальский край) до -50, в Тырке (Иркутская область) до -51 градуса.

Начало новой недели вокруг Байкала ознаменуется небольшим повышением температуры. Атмосферный фронт охотоморского циклона почти доберется до Байкала, что и станет причиной натекания облачности, местами пройдет небольшой снег, и морозы немного сдадут. В Бурятии после ночных -40..-45, днем температура повысится до -25..-30, в отдельных районах до -18, и даже на севере до -33; в Иркутской области днем уже 26..-31, в пониженных формах рельефа -36..-41, в горах Южного Прибайкалья и Восточного Саяна -20..-25; повышение температуры местами будет сопровождаться небольшим снегом. А вот жителям забайкальского края погода не столь благосклонна. Вторжение арктического воздуха местами будет сопровождаться небольшим снегом, утром сформируются туманы, ночью усиление морозов до -38..-43, по северным районам до -50, преобладающая температура днем около -30, местами до -38 градусов, в южных районах при ясном небе -21..-26. / meteonovosti.ru /
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