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Якутия в плену крепких морозов



ИА "Метеоновости" / 11:59 Воскресенье, 21 января



Огромный и мощный антициклон, с давлением в центре более 1055 гПа раскинулся над сибирскими просторами, а его отрог добрался до северо-востока Якутии. Среднесуточная температура воздуха была ниже многолетних значений на 10-12 градусов. Минувшей ночью столбик термометра на востоке и северо-востоке региона опускался ниже -50 градусов. В Агаякане и Делянкире -55.6, в Оймяконе -56, в Нере -56.8, но самая низкая температура была зафиксирована в Юрты, где воздух выхолодился до -58 градусов.



В начале новой недели над севером Охотского моря будет кружить глубокий циклон, в его систему вольется циклон, располагавшийся над востоком Якутии. В восточных, центральных, а также в западных районах Якутии закружит небольшой снег, и морозы станут мягче, днем в основном -30..-35, на севере до -41, по Верхоянью не ниже -47 градусов. / meteonovosti.ru /



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