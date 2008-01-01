Новости погоды
Якутия в плену крепких морозов
ИА "Метеоновости" / 11:59 Воскресенье, 21 января
Огромный и мощный антициклон, с давлением в центре более 1055 гПа раскинулся над сибирскими просторами, а его отрог добрался до северо-востока Якутии. Среднесуточная температура воздуха была ниже многолетних значений на 10-12 градусов. Минувшей ночью столбик термометра на востоке и северо-востоке региона опускался ниже -50 градусов. В Агаякане и Делянкире -55.6, в Оймяконе -56, в Нере -56.8, но самая низкая температура была зафиксирована в Юрты, где воздух выхолодился до -58 градусов.
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В начале новой недели над севером Охотского моря будет кружить глубокий циклон, в его систему вольется циклон, располагавшийся над востоком Якутии. В восточных, центральных, а также в западных районах Якутии закружит небольшой снег, и морозы станут мягче, днем в основном -30..-35, на севере до -41, по Верхоянью не ниже -47 градусов. / meteonovosti.ru /