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На Дальнем Востоке погода меняется



ИА "Метеоновости" / 10:52 Воскресенье, 21 января



Над Камчаткой активизируется циклон. В воскресные сутки на юге Камчатского края снег усилится, ожидается метель и ветер 15-20 м/с. В то же время облачность циклона спасет воздух от сильного выхолаживания. На южных побережьях днем -8,-13 градусов, при облачности от 0 до -5. 22 января непогода сместится на север полуострова. В восточных районах ожидается сильный снегопад, ветер до 20 м/с, температура повысится до слабой оттепели, днем +1,-4 градуса. 23 января циклоны отойдут от побережья Камчатки, погода немного улучшится. Снег будет от небольшого до умеренного, ветер не сильнее 14 м/с. Температура существенно не изменится, на юге слабый мороз, на севере до +1 градуса.



21 и 22 января ухудшится погода на побережье Магаданской области. Там сильный снег, метель и ветер 19-24 м/с. При этом 22 января резко потеплеет ночью от -13,-18 градусов до -3,-8 градусов, то есть градусов на 10. Дневная температура повысится до 0,-5 градусов. 23 января снова похолодает, температура понизится градусов на 5. В континентальных районах тоже скажется влияние циклона с Охотского моря. С 21 по 23 января на перевалах метель и ветер до 15-17 м/с. 22-23 января сильный мороз сменится более умеренным: ночью -23,-28, днем -14,-19 градусов. / meteonovosti.ru /



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