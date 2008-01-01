Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
21 января 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:52 Воскресенье, 21 января

  Утро воскресного дня встретило москвичей облачной погодой, идет снег, но уже небольшой, видимость на дорогах не превышает 4 км. При тихой безветренной погоде на главной метеостанции Москвы -5.3, в Тушино примерно столько же, в районе ТСХА и МГУ -4.8, а в центре, на Балчуге -3.9 градуса. Атмосферное давление пониженное 742 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха высока, 92%. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-5
Вс.
21 янв.
-4
Пн.
22 янв.
-7
Вт.
23 янв.
-7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Гриффит		 -53
Юрты

некомфортное место: Сан-Антон
комфортное место: Бразилиа

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100