Новости погоды
Сейчас в Москве
ИА "Метеоновости" / 09:52 Воскресенье, 21 января
Утро воскресного дня встретило москвичей облачной погодой, идет снег, но уже небольшой, видимость на дорогах не превышает 4 км. При тихой безветренной погоде на главной метеостанции Москвы -5.3, в Тушино примерно столько же, в районе ТСХА и МГУ -4.8, а в центре, на Балчуге -3.9 градуса. Атмосферное давление пониженное 742 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха высока, 92%. / meteonovosti.ru /
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!