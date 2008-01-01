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ИА "Метеоновости" / 09:52 Воскресенье, 21 января



Утро воскресного дня встретило москвичей облачной погодой, идет снег, но уже небольшой, видимость на дорогах не превышает 4 км. При тихой безветренной погоде на главной метеостанции Москвы -5.3, в Тушино примерно столько же, в районе ТСХА и МГУ -4.8, а в центре, на Балчуге -3.9 градуса. Атмосферное давление пониженное 742 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха высока, 92%. / meteonovosti.ru /



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