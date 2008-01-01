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Следим за снегом в Москве



ИА "Метеоновости" / 09:46 Воскресенье, 21 января



Снегопад, который накануне обрушился на столицу, заметно увеличил высоту снежного покрова. Снег продолжался всю ночь, но уже не столь интенсивный и в среднем по Москве высота снежного покрова подросла на 2 см. На 9 часов утра 21 января на опорной станции ВДНХ сугробы подросли до 22 см, в районе МГУ до 23 см, в Тушино 17 см.



Сегодня в течение дня сохранится влияние атмосферного фронта, который и продолжит засыпать снегом, но уже небольшим и прирост составит не более 1 см. / meteonovosti.ru /



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