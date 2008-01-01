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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:40 Воскресенье, 21 января

  Московский регион постепенно начнет освобождаться от снежного плена. Сегодня снег будет уже небольшой, возможная прибавка снега составит 1 см. А максимальное значение температуры воздуха будет в середине дня и ожидается в пределах -4..-2 градуса. По области распределение температуры воздуха от -1 на крайнем юго-востоке, до 6 градусов мороза на западе, северо-западе Подмосковья. Ветер по-прежнему юго-восточного направления и его скорость 3-8 м/с. Атмосферное давление существенно меняться не будет и останется ниже нормального. Относительная влажность воздуха около 80%.

Высокая влажность воздуха и может спровоцировать обострение у людей, страдающих хроническими заболеваниями суставов и бронхо-легочными недугами. Низкое атмосферное давление неблагоприятно для лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и, прежде всего, для гипотоников. / meteonovosti.ru /
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