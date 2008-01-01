

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Итоги сегодняшнего снегопада в Москве



ИА "Метеоновости" / 21:23 Суббота, 20 января



Сейчас уже можно подвести итоги снегопада, который начался сегодня ночью и продолжился в течение всего дня. По данным метеорологических станций на 21 час в среднем в столице за сегодняшние сутки сугробы подросли на 6 см. Количество осадков по территории Москвы распределились равномерно, то есть снег был повсеместно и практически шел с одинаковой интенсивностью. Температура воздуха за последние три часа существенно не изменилась и сейчас фактическое ее значение составляет все те же -8..-7 градусов. Ее постепенное повышение ожидается в течение всей ночи и утром 21 января ее значение будет около 5..6 градусов мороза. В конце следует повториться, что снег в столице не прекратится вовсе, он лишь ослабел и будет идти практически в течение всей предстоящей ночи и добавит к нашим сугробам еще пару сантиметров. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



