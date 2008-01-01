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Новости погоды

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Следим за снегопадом в Москве

ИА "Метеоновости" / 18:26 Суббота, 20 января

  Снегопад в столице наконец-то постепенно ослабевает, но непрекращается. По данным на 18 часов с начала снегопада выпало уже 6 см снега, но сейчас он будет уже менее интенсивный, возможны даже некоторые перерывы. До завтрашнего дня, то есть до 9 часов утра 21 января, возможно выпадет еще 1-3 см. По-прежнему в столице холодно, с обеда температура воздуха повысилась всего лишь на градус и сейчас фактическое ее значение составляет -8..-7. К 21 часу она достигнет своего максимального значения и будет около -7. / meteonovosti.ru /
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