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Следим за снегопадом в Москве



ИА "Метеоновости" / 15:33 Суббота, 20 января



Снегопад во второй половине дня продолжается в Москве с прежней интенсивностью. С начала снегопада, а снег пошел в 2.30 ночи на 20 января, до 15 часов в столице выпало уже 5 см снега. До конца дня, до 21 часа по расчетам прирост снега может составить еще 1-2 см. Снег будет продолжаться сегодня в оставшееся время суток практически без перерыва. Снегопад лишь немного и ненадолго может ослабеть ближе к 19 часам, а затем возобновится с прежней интенсивностью. В ночь на воскресенье, 21 января нападает еще 1-2 см снега. Такому продолжительному снегопаду способствует вынос тепла на переднем крае циклона, центр которого днем располагается вблизи Смоленска. При этом у поверхности Земли держится холод, в течение сегодняшнего дня температура воздуха практически застыла на отметках -9,-10 градусов. Вертикальные температурные контрасты, когда на холодную воздушную массу идет наступление влажного и относительно теплого воздуха, стали главной причиной сегодняшнего снегопада. / meteonovosti.ru /



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