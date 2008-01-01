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В Приморский край нагрянут Крещенские морозы



ИА "Метеоновости" / 14:38 Суббота, 20 января



В связи с вторжением холодной арктической воздушной массы в период 22-26 января на большей территории Приморского края ожидается аномально холодная погода, когда среднесуточные температуры воздуха опустятся на 7 и более градусов ниже климатической нормы для этого времени года. В отдельные ночи периода минимальная температура воздуха местами достигнет значений сильного мороза: в южных и восточных районах −35 градусов и ниже, в горных до −40 градусов. Похолодание произойдет, как только фронтальные разделы покинут Приморье и с запада сюда дотянется отрог морозного сибирского антициклона. Усиление морозов будет сопровождаться ветреной погодой. 21 января во Владивостоке ночью -18,-20 градусов, днем -13,-15 градусов. Погода без осадков, на дорогах гололедица, ветер северный и северо-западный 13-18 м/с. 22 января на побережье ветер 10-15 м/с, 23 января 16-21 м/с. / meteonovosti.ru /



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