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В Крым придет зима



ИА "Метеоновости" / 13:13 Суббота, 20 января



Влияние балканского циклона проявится в ближайшее время в южных регионах России.



В Крыму в ночь и утром 21 января ожидается дождь, мокрый снег, местами сильные осадки, ветер до 18 м/с. 22 января в течение суток будет идти дождь, мокрый снег, местами сильные осадки, ветер северо-восточный 15-20 м/с. 23 января возвращается зима. Будут снег и мокрый снег, местами сильные осадки, метель, ветер 17-22 м/с, резко похолодает, в течение суток 0,-5 градусов, на ЮБК 0,+5. 24-25 января уже совсем холодно, ночью -7,-12, днем -2,-7. Временами снег, метель, ветер 12-17 м/с, на дорогах гололедица. / meteonovosti.ru /



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