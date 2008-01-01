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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:38 Суббота, 20 января

  Под влиянием атмосферного фронта с юго-запада, подошедшего к Москве минувшей ночью, в столице продолжается снегопад. Около полудня местами также отмечался ветер с порывами с порывами 8-11 м/с, но уже не на всей территории города. Средний ветер был совсем слабым, от 1 до 4 м/с. Температура немного повысилась и остановилась на отметке в минус 9,2 градуса на станции ВДНХ. В других районах города примерно столько же, около -9 градусов. В центре, на Балчуге -8,7 градуса. Этот мороз при сырой погоде ощущается, как более сильный, градусов примерно до -12. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 745 мм рт. ст. прирост снега с 9 до 12 часов составил 1 см. / meteonovosti.ru /
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