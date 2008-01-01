Новости погоды
Следим за снегопадом в Москве
ИА "Метеоновости" / 12:31 Суббота, 20 января
Снегопад продолжается в Москве с прежней интенсивностью. За период с 9 часов утра до полудня намело еще 1 см снега. Интенсивность снегопада не ослабеет до вечера, снег будет идти по всей Москве. Температура воздуха в эти часы держится на отметке -9,-10 градусов, самая высокая температура в центре города, на Балчуге, -8,7 градуса. Во второй половине дня температура заметно не изменится, возможно, к 21 часу она повысится до -7,-8 градусов. / meteonovosti.ru /
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