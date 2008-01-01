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Новости погоды

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На севере Сибири сорокаградусные морозы

ИА "Метеоновости" / 11:56 Суббота, 20 января

  Антициклон над восточными районами Ямало-Ненецкого автономного округа начинает перемещаться к юго-западу. В районе арктического побережья морозный воздух начинает перемешиваться с более теплым и влажным от циклонов с юго-запада. И холода под натиском прорывающегося сюда относительно теплого воздуха немного ослабели, но рассчитывать на сильное потепление не приходится. Ямал оказался в конце недели в зоне больших температурных контрастов. На крайнем западе полуострова температура была лишь на 4 градуса ниже нормы. Тогда как на востоке и крайнем севере было аномально холодно, на 12 градусов ниже климатических показателей. Так в Салехарде ночная температура 20 января была -26 градусов, тогда как чуть западнее, в Ра-Из -21. На востоке Ямала (Новый Порт) мороз усиливался до -40 градусов. Но и такая температура не самая низкая на текущей неделе. В ночь на пятницу на Ямале зафиксирована температура в -51 градус.

В воскресенье, 21 января на севере Западной Сибири осадков мало, но будут морозные туманы. Небольшой снег местами не исключен лишь в Ханты-Мансийском округе, днем там -27,-32, в крайних западных районах -18, -23, в восточной половине -35,-40, местами до -45. На Ямале мороз посильнее, в дневное время -25,-30, местами -35,-40, по востоку -43,-48, погода без осадков. / meteonovosti.ru /
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