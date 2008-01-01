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Новости погоды

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Следим за снегопадом в Москве

ИА "Метеоновости" / 11:38 Суббота, 20 января

  Под влиянием атмосферного фронта с юго-запада, который в первой половине дня располагался практически над московским регионом, в столице продолжается снегопад. Снег, впрочем, начался еще в ночное время. Утром в 9 часов в среднем прирост снега составил в основном до 2 см. Это количество вошло в утренние сводки погоды. Высота снежного покрова в столице по измерениям на 9 часов утра колеблется от 16 см (Балчуг) до 12 см в Тушино и на ТСХА (Сельскохозяйственная Академия). Снег продолжается в столице, и с 9 часов по настоящий момент прирост снежного покрова составил еще 1 см. Наиболее интенсивный снегопад ожидается в первой половине дня, пока фронт не отошел на северо-восток. Возможно, что к 12 часам дня нападает еще 1 см снега. Таким образом, за первую половину дня прирост снега вдобавок к утреннему может составить еще 2 см. Во второй половине дня снег будет продолжаться, но интенсивность его ослабеет. В общей сложности до конца сегодняшнего дня прирост снега ожидается до 3 см. В ближайшую ночь (на воскресенье) атмосферный фронт отойдет от столицы на северо-восток. А сам циклон с территории Белоруссии окажется севернее Москвы. В тыловой части этого циклона в ночь на воскресенье временами будет идти снег, прирост его по расчетам составит 1-2 см. Днем в воскресенье снег ожидается небольшим и наиболее вероятен на востоке московского мегаполиса. Прирост снега за воскресный день составит еще 1 см. / meteonovosti.ru /
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